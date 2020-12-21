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Поляки разочаровываются в Католической церкви

Мир » Европа

Как показал социологический опрос, проведённый в Польше CBOS, общественное мнение о Католической Церкви в стране сильно пошатнулось.

Поляки разочаровываются в Католической церкви

"Репутация духовенства была подорвана недавними обвинениями в сексуальном насилии и протестами против ограничительных законов об абортах", — написано в резюме по итогам опроса.

Немного цифр

  • 47% поляков негативно относятся к деятельности Католической Церкви в стране,
  • 41% одобряют деятельность Церкви.
  • Опрос проводился в период с 30 ноября по 10 декабря и включал 1010 человек.

Это самый низкий рейтинг одобрения церкви с 1993 года. Как отмечает сайт OKO. press,

люди встревожены "чрезмерной" ролью церкви в общественной и политической жизни — в этом году вступил в силу строгий закон против абортов, а несколько месяцев спустя Варшава подписала договор с Ватиканом.

Теперь ситуация, похоже, повторилась, поскольку многие поляки возмущены новыми ограничениями на аборты и встревожены тем, что священнослужители оказались втянутыми в скандалы с сексуальным насилием.

ДЛЯ СПРАВКИ

Католическая церковь традиционно играет важную роль в Польше, особенно по сравнению с другими странами ЕС.

Епископы и католические СМИ считаются одним из краеугольных камней поддержки правящей Консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС).

Однако в последние годы рейтинг одобрения церкви неуклонно снижается. Её позитивное восприятие упало ниже 50% в мае 2019 года, что совпало с премьерой документального фильма о сексуальном насилии над маленькими мальчиками со стороны польского духовенства. Фильм вызвал настоящий ажиотаж, набрав более 20 миллионов просмотров на YouTube всего за восемь дней.

За скандалом последовала отставка Эдварда Яняка, епископа Римско-католической епархии Калиша, которого обвинили в покровительстве священникам, причастным к жестокому обращению с детьми.

Репутация Церкви получила еще один удар в октябре, когда Высший суд страны удалил серьезные патологии плода из и без того короткого списка причин, по которым женщине законно разрешено делать аборт. Это решение немедленно вызвало массовые протесты по всей стране.

Некоторые старшие священники пренебрежительно отзывались о женщинах на фронте протестных митингов. Архиепископ из Кракова Марек Едрашевский, например, говорит, что женщины, посещающие митинги, должны обращать внимание на то, как они одеваются и говорят, и спрашивать себя: "по какому праву они отклоняются от модели женственности, высший пример которой дала нам святая Матерь?"

Автор: Ольга Лебедева
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