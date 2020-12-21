Особо заразный "британский" штамм COVID обнаружен в Италии

Мутантный "британский" штамм коронавируса, который побудил ряд европейских стран прекратить поездки в Великобританию и из нее, поскольку считается очень заразным, был обнаружен в Италии уже после закрытия границ.

"Тот же самый новый штамм коронавируса, который стоит за нынешней паникой в Европе, был выделен в лаборатории военного госпиталя Селио в Риме. Он был получен от человека, который ранее дал положительный результат на COVID-19", — подтвердило министерство здравоохранения Италии.

В заявлении ведомства говорится, что

"научный отдел Celio … секвенировал геном вируса … похожего на вариант, найденный в Великобритании за последние недели".

По данным итальянских властей, пациент, зараженный новым штаммом вируса, и его партнер недавно вернулись из Великобритании и приземлились в римском аэропорту Фьюмичино.

Оба они были помещены в изолятор, а члены их семей и "близкие контакты" — на карантин.

"Этот COVID-вариант, обнаруженные недавно в Лондоне, вызывает тревогу и должны быть исследованы нашими учеными. Поэтому все, кто за последние 2 недели бывал в Великобритании должны пройти процедуру самоизоляции", — говорит Роберто Сперанца, министр здравоохранения.

Европа закрывает внутренние границы

В воскресенье Италия присоединилась к целому ряду других европейских стран, которые временно приостанавливают все поездки в Великобританию и из нее из-за опасений по поводу нового штамма вируса.

Другие страны ЕС, включая Австрию, Бельгию, Германию, Ирландию и Нидерланды, также заявили, что они закроют все поездки в Великобританию и из нее, в то время как Турция заявила, что она закрывает связи как с Великобританией, так и с Нидерландами, а также с Данией и Южной Африкой.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что недавно обнаруженный, очень заразный штамм "вышел из-под контроля", и призвал к введению жёстких ограничительных мер, чтобы остановить его распространение.

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил в субботу о жестких блокировках уровня 4 в районе, включающем Лондон, Юго-Восток и Питерборо на востоке, оправдывая эти меры распространением этого нового варианта COVID-19.