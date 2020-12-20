Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование запретом США на экспорт вакцины от коронавируса.

Он заявил, что его правительство "не может" оправдать отказ от помощи Москвы, если Запад будет бездействовать.

В интервью The New York Times Зеленский недвусмысленно выказал недовольство действиями Вашингтона, отметив, что "некоторые формы прививки против COVID-19 уже могли начаться на Украине, если бы Киев решил сотрудничать с Москвой".

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны принимать вакцины из России", — сказал Зеленский, отметив, что информация о российской формуле Sputnik V сейчас показывается его соотечественникам по телевидению, в частности, украинскими каналами, которые поддерживают политику России.

Я считаю, что этот вопрос может стать еще одним геополитическим ударом", — сказал Зеленский, призвав и Вашингтон, и Лондон выдвинуть Украину на первое место в списке приоритетов.

При этом Зеленский отрицает, что отказ от Спутник V был полностью политическим, отметив, что "российская вакцина не прошла все испытания" и "нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет 100% положительный эффект". По сути, он озвучил претензию к любой из вакцин разработаны в этом году.

Перспективы Украины в получении помощи быстро ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп запретил экспорт вакцин, что означает, что Киеву придется долго ждать каких-либо доз. Это катастрофическая ситуация для страны, пострадавшей от коронавируса.

Напомним, в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить свою первую партию препарата только в феврале, отметив, что правительство ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российских.

На прошлой неделе лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук назвал отказ Зеленского сотрудничать с Москвой "преступным", обвинив Киев в том, что он "политически мотивирован в вопросах, где необходимо думать о жизни и здоровье украинского народа"."

Медведчук считает, что его страна должна работать с Москвой и получить российскую вакцину, объявленную президентом Владимиром Путиным 11 августа.

14 декабря данные, опубликованные командой Sputnik V, показали, что прививка имеет 91,4% эффективность, основанную на результатах более чем 26 тысяч добровольцев.