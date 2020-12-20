Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование запретом США на экспорт вакцины от коронавируса.
Он заявил, что его правительство "не может" оправдать отказ от помощи Москвы, если Запад будет бездействовать.
В интервью The New York Times Зеленский недвусмысленно выказал недовольство действиями Вашингтона, отметив, что "некоторые формы прививки против COVID-19 уже могли начаться на Украине, если бы Киев решил сотрудничать с Москвой".
"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны принимать вакцины из России", — сказал Зеленский, отметив, что информация о российской формуле Sputnik V сейчас показывается его соотечественникам по телевидению, в частности, украинскими каналами, которые поддерживают политику России.
Я считаю, что этот вопрос может стать еще одним геополитическим ударом", — сказал Зеленский, призвав и Вашингтон, и Лондон выдвинуть Украину на первое место в списке приоритетов.
Перспективы Украины в получении помощи быстро ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп запретил экспорт вакцин, что означает, что Киеву придется долго ждать каких-либо доз. Это катастрофическая ситуация для страны, пострадавшей от коронавируса.
Напомним, в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить свою первую партию препарата только в феврале, отметив, что правительство ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российских.
На прошлой неделе лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук назвал отказ Зеленского сотрудничать с Москвой "преступным", обвинив Киев в том, что он "политически мотивирован в вопросах, где необходимо думать о жизни и здоровье украинского народа"."
Медведчук считает, что его страна должна работать с Москвой и получить российскую вакцину, объявленную президентом Владимиром Путиным 11 августа.
14 декабря данные, опубликованные командой Sputnik V, показали, что прививка имеет 91,4% эффективность, основанную на результатах более чем 26 тысяч добровольцев.
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