Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему понята и близка позиция нового молдавского лидера Майи Санду относительно Крыма и Донбасса.

Украинский лидер подчеркнул, что такого он не может сказать об экс-президенте республики Игоре Додоне.

"До того, как Майя Санду стала президентом, она как премьер прилетала на Украину, и я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом относительно войны в Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона. Я поддерживаю Майю, она это знает. Мне очень симпатична Молдавия в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития", — отметил Зеленский.