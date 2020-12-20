Британцы потребовали журналиста BBC извиниться перед Путиным

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист BBC Стивен Розенберг задал президенту вопрос, считает ли он себя виновным в ухудшении отношений России с Великобританией и США

Британцы возмутились тем, что журналист задал провокационный вопрос Путину и были поражены дипломатичностью российского лидера, который деликатно ответил на вопрос и объяснил, почему не считает себя виновным.

Также жители Великобритании раскритиковали Розенберга за то, что он покинул пресс-конференцию до её завершения.