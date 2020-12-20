Нагорный Карабах получил гуманитарную помощь от России

Нагорный Карабах получил семь вагонов гуманитарной помощи от России.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В регион были доставлены пиломатериалы и платформа с автокраном.

"Девятнадцатого декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили семь железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из РФ. Это 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном. Материалы уже доставлены грузовым ведомственным транспортом в Степанакерт", — сказано в сообщении.

Это вторая часть гуманитарной помощи из РФ, которая была доставлена в Карабах по железной дороге.