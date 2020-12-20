Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение глобальной реформы судебной системы в 2021 году.

По словам украинского лидера, больное место страны — это суды.

"Больное место в Украине — это суды, и сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг — это глобальная судебная реформа на Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ", — отметил Зеленский.