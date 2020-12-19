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Поддубный рассказал, что ждёт Донбасс в 2021 году

Мир » Бывший СССР » Украина

В следующем году ситуация в Донбассе вряд ли изменится из-за позиции Киева.

Такое мнение высказал руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгений Поддубный.

"Главная хорошая новость из Донбасса в 2020 году лично для меня состоит в том, что жители этого региона продолжают получать российские паспорта. А значит, у России с каждым днем все больше веских поводов для защиты этой территории", — отметил журналист.

Автор: Алексей Корнеев
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