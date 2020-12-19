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"Харькову капец": Сторонники Кернеса "легли" под Авакова

Мир » Бывший СССР » Украина

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса фактическая власть в городе перейдёт к главе МВД Украины Арсену Авакову.

Министр якобы уже "подмял" под себя всех приближенных умершего чиновника. Об этом рассказала юрист Татьяна Монтян.

"Харькову капец. Сейчас его захватит Собаков. Мои соболезнования харьковчанам. Все соратнички Кернеса уже легли под Собакова, тот же Терехов уже давно под него лег. Они его и держали то в таком состоянии и всем врали, что он вот-вот вернется и все такое, чтобы успеть порешать свои делишки", — отметила юрист.

Автор: Алексей Корнеев
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