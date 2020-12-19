Шанс того, что Украина начнёт полномасштабное наступление на республики Донбасса, ничтожно мал.
Такое мнение высказал советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Он напомнил, что в 2020 году на Украине прошли учения с военнослужащими из других стран после принятия закона, который разрешил иностранным военнослужащим отрабатывать навыки на территории Украины.
"Маленькие шансы, что начнется полномасштабный конфликт. После сентябрьских учений с США и Великобританией они ничтожны", — отметил Арестович.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.