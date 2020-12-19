На Украине заговорили про полномасштабную войну в Донбассе

Шанс того, что Украина начнёт полномасштабное наступление на республики Донбасса, ничтожно мал.

Такое мнение высказал советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Он напомнил, что в 2020 году на Украине прошли учения с военнослужащими из других стран после принятия закона, который разрешил иностранным военнослужащим отрабатывать навыки на территории Украины.