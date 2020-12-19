Иранскую "копию Анджелины Джоли" выпустили из тюрьмы

Недавно в Иране произошло событие, молва о котором облетела весь земной шар. Местную блогершу Фатиме Хишванд приговорили к десяти годам тюрьмы за публикацию фото в Instagram.

Девушка использовала фоторедакторы, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли. Очень быстро она приобрела большую популярность в социальной сети. Это и привлекло внимание местных властей. Блогершу обвинили в "богохульстве" и "коррупции".

Однако спустя несколько дней после вынесения приговора девушку отпустили из-за "давления общественности и СМИ". Её родным пришлось внести залог.