Недавно в Иране произошло событие, молва о котором облетела весь земной шар. Местную блогершу Фатиме Хишванд приговорили к десяти годам тюрьмы за публикацию фото в Instagram.
Девушка использовала фоторедакторы, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли. Очень быстро она приобрела большую популярность в социальной сети. Это и привлекло внимание местных властей. Блогершу обвинили в "богохульстве" и "коррупции".
Однако спустя несколько дней после вынесения приговора девушку отпустили из-за "давления общественности и СМИ". Её родным пришлось внести залог.
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