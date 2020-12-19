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Помпео назвал главного врага США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам, кого считает одним из главных врагов своего государства.

Политик считает, что соперником США на мировой арене является Россия, поскольку только она способна "подорвать основные демократические принципы".

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список", — отметил Помпео.

Автор: Алексей Корнеев
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