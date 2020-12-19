Кандидат в президенты США Джо Байден хочет продемонстрировать американскому народу, что вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech полностью безопасна.
Политик планирует сделать прививку от COVID-19 в будущем, когда до него "дойдёт очередь". Сейчас в США вакцинацию могут пройти только постояльцы домов престарелых, а также медики.
"Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна", — отметил Байден.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.