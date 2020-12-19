Байден сообщил, когда сделает прививку от коронавируса

Кандидат в президенты США Джо Байден хочет продемонстрировать американскому народу, что вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech полностью безопасна.

Политик планирует сделать прививку от COVID-19 в будущем, когда до него "дойдёт очередь". Сейчас в США вакцинацию могут пройти только постояльцы домов престарелых, а также медики.