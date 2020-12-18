Песков рассказал о курантах и коронавирусе

Новый год — это здорово, но не стоит думать, что 31 декабря "закроет двери" коронавирусу. Поэтому россиянам стоит сохранять осторожность и соблюдать меры безопасности. А думать, что "всё уйдёт" — "большая утопия".

Прокомментировать традиционные новогодние ожидания россиян решил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил: нужно позаботиться как о себе, так и о стране.

"Это большая утопия думать, что вот сейчас куранты пробью полночь, и этот год уйдёт, мы с себя стряхнем всю эту пыль и заживём как раньше. Нет, этого не будет", — сообщил он, выступая на радио "Комсомольская правда".

Песков подчеркнул, что год выдался для страны и для мира тяжёлым. Проблемы возникли практически у каждого.