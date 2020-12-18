Новый год — это здорово, но не стоит думать, что 31 декабря "закроет двери" коронавирусу. Поэтому россиянам стоит сохранять осторожность и соблюдать меры безопасности. А думать, что "всё уйдёт" — "большая утопия".
Прокомментировать традиционные новогодние ожидания россиян решил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил: нужно позаботиться как о себе, так и о стране.
"Это большая утопия думать, что вот сейчас куранты пробью полночь, и этот год уйдёт, мы с себя стряхнем всю эту пыль и заживём как раньше. Нет, этого не будет", — сообщил он, выступая на радио "Комсомольская правда".
Песков подчеркнул, что год выдался для страны и для мира тяжёлым. Проблемы возникли практически у каждого.
"В этом году мы все вышли из зоны комфорта и в плане образования, я имею в виду дистанционку, и в плане наших родных, стариков, я имею в виду режим изоляции, и в плане бытовых деталей, я имею в виду, когда мы в Москве столкнулись с необходимостью регистрации каждой поездки. Конечно, это все определенный вызов, с которым мы все столкнулись", — уточнил Песков.
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