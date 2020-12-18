"Правильный перевод": переводчик Google оказался "фанатом" Путина

Необычная жалоба пришла в Google: сервис "Google-перевод" обвинили в неточностях с расшифровкой фразы "Thank you, Mr President".

"Правильный перевод" по мнению системы выглядит так: "Thank you, Mr President" = "Спасибо, Владимир Владимирович". В пресс-службе Google отметили, что уже в курсе ситуации и постараются оперативно её устранить.

"Google признал неточным перевод с английского языка фразы "Thank you, Mr President" как "Спасибо, Владимир Владимирович" и работает над исправлением этой ошибки", — приводит ТАСС комментарий Google.

Напомним, что система перевода от Google работает в том числе с отслеживанием примеров перевода, которые попадаются в сети.

По данным экспертов, возможен следующий вариант: группа людей "научила" переводчик именно такому варианту. Для этого необходимы всего лишь группа желающих, компьютеры, различные аккаунты в системе Google и свободное время.