Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Илюша": Лиза Арзамасова публично обратилась к Авербуху
"Ждём разъяснений от FIVB": будет ли ЧМ-2022 по волейболу в России?
На Дубининской улице в Москве появится новый бизнес-центр
Пенсионерка из Саратова погибла из-за прорыва трубы с горячей водой
"Абсолютно отторгнут Украиной": Кремль уточнил ситуацию с Донбассом
Грищук рассказала о попытках Татьяны Тарасовой её "закабалить"
Наказания во время дрессировки собак вызывает стресс у животных
В Испании раскрыли загадку метронома Бетховена
Глава РФС о ЧМ-2022 без флага: "Сначала нужно пройти отбор"

"Правильный перевод": переводчик Google оказался "фанатом" Путина

Мир

Необычная жалоба пришла в Google: сервис "Google-перевод" обвинили в неточностях с расшифровкой фразы "Thank you, Mr President".

"Правильный перевод": переводчик Google оказался "фанатом" Путина

"Правильный перевод" по мнению системы выглядит так: "Thank you, Mr President" = "Спасибо, Владимир Владимирович". В пресс-службе Google отметили, что уже в курсе ситуации и постараются оперативно её устранить.

"Google признал неточным перевод с английского языка фразы "Thank you, Mr President" как "Спасибо, Владимир Владимирович" и работает над исправлением этой ошибки", — приводит ТАСС комментарий Google.

Напомним, что система перевода от Google работает в том числе с отслеживанием примеров перевода, которые попадаются в сети.

По данным экспертов, возможен следующий вариант: группа людей "научила" переводчик именно такому варианту. Для этого необходимы всего лишь группа желающих, компьютеры, различные аккаунты в системе Google и свободное время.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
"Правильный перевод": переводчик Google оказался "фанатом" Путина
"Илюша": Лиза Арзамасова публично обратилась к Авербуху
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
На Дубининской улице в Москве появится новый бизнес-центр
"Ждём разъяснений от FIVB": будет ли ЧМ-2022 по волейболу в России?
Пенсионерка из Саратова погибла из-за прорыва трубы с горячей водой
ЦБ и ФНС смогут тотально контролировать россиян
Грищук рассказала о попытках Татьяны Тарасовой её "закабалить"
"Абсолютно отторгнут Украиной": Кремль уточнил ситуацию с Донбассом
Наказания во время дрессировки собак вызывает стресс у животных
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США

Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.

Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Шнуров объяснил смысл своего вопроса Путину
Российский шоу-бизнес
Шнуров объяснил смысл своего вопроса Путину
Российский шоу-бизнес
Наташа Королёва рассказала, что делом Тарзана занялась полиция
Общество
Роструд заявил об обязательной индексации зарплат в 2021 году
Любовь Степушова Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу Любовь Степушова Василий Амирджанов Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве Василий Амирджанов Игорь Буккер Ньютон пытался высчитать дату Апокалипсиса Игорь Буккер
Комментарии
ЦБ и ФНС смогут тотально контролировать россиян
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России
Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России
Сын Валерии обвинил жену в мотовстве
Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Самые важные ответы Путина на большой пресс-конференции
Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил из пушки крылатую ракету
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников