Тихановской посоветовали решить, "чей Крым"

Светлане Тихановской стоит определиться с ответом на важный и "спорный" для многих вопрос: чей же всё-таки Крым? Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выступая на радио "Новое время", Кулеба отметил: Тихановская скоро собирается посетить Киев, и там просто не поймут неоднозначной позиции по этому вопросу. Так что Тихановской стоит чётко обозначить, на чьей она стороне.

"Это в её же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнёт общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?". И любой нечёткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской", — уверен глава МИД Украины.

По последним данным, ранее Тихановская позиционировала Крым двояко:

с юридической точки зрения относила его к Украине;

фактически же отмечала: на данный момент он российский.

Также Тихановская отметила, что не хотела бы "мучений по этому вопросу" от журналистов.