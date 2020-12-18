Светлане Тихановской стоит определиться с ответом на важный и "спорный" для многих вопрос: чей же всё-таки Крым? Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Выступая на радио "Новое время", Кулеба отметил: Тихановская скоро собирается посетить Киев, и там просто не поймут неоднозначной позиции по этому вопросу. Так что Тихановской стоит чётко обозначить, на чьей она стороне.
"Это в её же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнёт общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?".
И любой нечёткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской", — уверен глава МИД Украины.
По последним данным, ранее Тихановская позиционировала Крым двояко:
Также Тихановская отметила, что не хотела бы "мучений по этому вопросу" от журналистов.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.