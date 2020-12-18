Косово шагает в НАТО: "путь интеграции" определён

Окончательно определись контуры "лестницы", по которой власти Косово собираются взобраться в НАТО. Как оказалось, первой "ступенькой" станет Адриатическая хартия.

Напомним, что Адриатическая хартия была придумана и создана в 2003 году несколькими странами, желающими вступить в НАТО. Говоря простым языком — в рамках хартии организуется своего рода "тренировка" для армий, которые хотят соответствовать стандартам НАТО.

Косово с 2012 года также работает в рамках хартии, но лишь как наблюдатель.

По данным Telegrafi, министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла сообщила: другого пути нет, решение вступить в хартию, а затем — в НАТО окончательно.