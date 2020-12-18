Окончательно определись контуры "лестницы", по которой власти Косово собираются взобраться в НАТО. Как оказалось, первой "ступенькой" станет Адриатическая хартия.
Напомним, что Адриатическая хартия была придумана и создана в 2003 году несколькими странами, желающими вступить в НАТО. Говоря простым языком — в рамках хартии организуется своего рода "тренировка" для армий, которые хотят соответствовать стандартам НАТО.
Косово с 2012 года также работает в рамках хартии, но лишь как наблюдатель.
По данным Telegrafi, министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла сообщила: другого пути нет, решение вступить в хартию, а затем — в НАТО окончательно.
"Косово решительно встало на путь евроатлантической интеграции и что регион не будет завершён, пока Косово не присоединится в Адриатической хартии и НАТО", — уточнила она.
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