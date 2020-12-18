Киеву не хватает денег на вакцины: придётся влезать в долги

На 2021 год в украинском бюджете есть деньги всего на четыре миллиона доз вакцины от коронавируса. Такие данные привёл председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, отметив: денег не хватает, нужно будет снова брать в долг.

Рассказывая о ситуации на канале "1+1", Разумков почеркнул: власти исходят из "того, что есть".

"Власти выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), сотрудничают с международными партнёрами и донорами. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно. Но сегодня исходим из того бюджета, который есть", — отметил Разумков.

Напомним, что ранее в Киеве сообщили о новом кредите от МВФ: он должен поступить в казну в районе февраля или марта. Пойдут ли деньги на покупку вакцин, пока неизвестно. Также власти были недовольны тем, что в 2021 году получат от МВФ на 3,7 млрд долларов меньше, чем планировали.