В ВМС США рассказали, кто угрожает "эпохе мира и процветания"

Интересный доклад опубликовали эксперты ВМС США. При поддержке специалистов Корпуса морской пехоты и Береговой охраны они смогли определить, кто же становится сегодня ключевой угрозой "эпохе мира и процветания".

Совместный доклад, опубликованный в интернете и доступный всем желающим на сайте usni. org, содержим множество любопытных данных.

Конечно же, в числе двух ключевых угроз в Штатах выделили Россию и Китай. Для противодействия им предлагается специальная стратегия, которая и называется "Преимущество на море" (Advantage at Sea).