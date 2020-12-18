Интересный доклад опубликовали эксперты ВМС США. При поддержке специалистов Корпуса морской пехоты и Береговой охраны они смогли определить, кто же становится сегодня ключевой угрозой "эпохе мира и процветания".
Совместный доклад, опубликованный в интернете и доступный всем желающим на сайте usni. org, содержим множество любопытных данных.
Конечно же, в числе двух ключевых угроз в Штатах выделили Россию и Китай. Для противодействия им предлагается специальная стратегия, которая и называется "Преимущество на море" (Advantage at Sea).
"Advantage at Sea — стратегия, в которой основное внимание уделяется Китаю и России, двум наиболее значительным угрозам эпохи глобального мира и процветания.
Мы уделяем приоритетное внимание конкуренции с Китаем из-за его растущей экономической и военной мощи, растущей агрессивности и продемонстрированного намерения доминировать в своих региональных водах и "переделывать" международный порядок в свою пользу", — пишут авторы доклада.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.