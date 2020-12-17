Эксперт объяснил, правда ли Зеленский - "разочарование года"

Интересные новости от украинских экспертов по соцопросам. Жители страны проголосовали за главное разочарование года - и победитель "вырвал" первое место практически с четырёхкратным преимуществом.

Итак, топ-3 разочарований года, по версии украинцев:

Владимир Зеленский (42%);

(42%); Пётр Порошенко (10%);

(10%); Все украинские политики сразу (5%).

Насколько Зеленский разочаровал (или наоборот - порадовал) в уходящем году? Мнением поделился директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

«Происходит поляризация общественного мнения»

Эксперт уверен: на разочарованность президентом повлиял «трек Донбасса». Но ключевые параметры, по которым им недовольны - это коррупция и уровень жизни.

«В то же время Центр Разумкова показал, что если спросить украинцев по-другому - кого вы считаете политиком года - то там Зеленский тоже станет первым. 20% считают политиком года Зеленского, 10% считают Порошенко, 5% - Бойко, 4% - Мельничука, 3% - Разумкова. Происходит поляризация общественного мнения», - уверен Руслан Бортник.

Единственное, о чём можно твердо говорить, напоминает эксперт: антирейтинги всех без исключения украинских политиков выше, чем рейтинги. Более того, антирейтинги выше 50% также у всех без исключения политиков страны.

Система снова приходит в состояние, при котором она готова воспринимать нового несистемного, незапятанного политика. Появляется возможность для новых проектов.

«Что касается донбасского трека, во-первых, тут идут два параллельных процесса. С одной стороны, конечно, часть украинцев, особенно тех, которые живут на юге, на востоке Украины, где сильный запрос на мир, разочарованы политикой Зеленского в части мира на Донбассе. С другой стороны, для правых украинцев нынешняя политика Зеленского - это продолжение политики Порошенко, она их полностью устраивает», - сообщает эксперт.

Не стоит забывать, что в 2020 году, особенно после достижения нового перемирия, Донбасс перестал быть для украинцев ключевой проблемой. Он отошёл на второй, третий и даже четвёртый план: сейчас важнее бороться с коррупцией, защищать страну от коронавируса.

«Отношения с Россией - Зеленский не привнёс сюда какого-то нового негатива или позитива. Всё по большому счёту остаётся в «треке» Петра Порошенко», - резюмирует Бортник.

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