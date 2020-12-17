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Китайская ничья: зачем в Пекине проигнорировали встречу с Вашингтоном

Мир

Новый день — новые жалобы США на Китай: теперь Вашингтон недоволен тем, что китайские военные "не пришли" на онлайн-консультацию по вопросам морской безопасности.

Китайская ничья: зачем в Пекине проигнорировали встречу с Вашингтоном

Ситуацию осветил глава Индо-Тихоокеанского командования, адмирал Филип Дэвидсон.

Оказалось, что ещё с 1998 года между США и Китаем действует соглашение, в рамках которого стороны распланировали график встреч по вопросам морской безопасности. Очередная такая встреча должна была пройти с 14 по 16 декабря, но Китай решил её проигнорировать.

Почему Китай проигнорировал данную встречу? Она нужна была "для галочки"? Рассказывает врио директора Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук, профессор, российский востоковед Алексей Маслов. Специально для сайта "Правда. Ру".

"Затаившийся дракон": Китай решил подождать

Эксперт напоминает: в регионе сейчас активно развивается два типа военных партнёрств.

Первое — российско-китайское партнерство. И российские, и китайские флоты регулярно ежегодно проводят совместные учения, крайние были в 2019 году.

Второе — учения, где участвуют флоты США, Австралии, Индии и которые формально "противостоят" Китаю.

"И обе стороны — и Китай, и США — неоднократно говорили, что они будут вести диалог по вопросу, прежде всего, того, чтобы эти учения не угрожали интересам друг друга.

Но сейчас, вероятно, у Китая нет необходимости вести переговоры с входящей администрацией", — уточняет Маслов.

Стоит вспомнить политику уходящего Трампа: это агрессивная, явно антикитайская политика, в рамках которой хотели максимизировать вред Китаю.

"Китай надеется, что сейчас, прежде всего, определится политическая позиция администрации Байдена и уже на основе этого будут решать, имеет ли смысл вести переговоры.

А то получается, что ни один негативный тезис по отношению к Китаю не снят, поскольку администрация пока что формально та же самая. Поэтому, конечно, Китай сейчас будет оттягивать эти переговоры до стабилизации политического руководства", — Маслов.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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