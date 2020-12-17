МИД Турции указал Штатам на "санкционную ошибку"

Очередные американские санкции, связанные с приобретением Анкарой российских комплексов С-400, идут не только вразрез с нормами международного права, но и являются "ошибочными".

Рассказать о действиях США и противодействиях Турции решил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он отметил: для турецкой оборонной промышленности очень важны все шаги, которые позволят ей стать более независимой.

"По теме с С-400 мы не отступим назад. Санкции США — это ошибочное решение, мы предпримем [ответные] шаги", — рассказал Чавушоглу, выступая на канале 24 TV.

Ранее с критикой санкций выступил также президент страны, Реджеп Тайип Эрдоган. Он возмутился: Штаты нагло нарушают турецкий суверенитет, а в НАТО только рады помогать им.

Также президент отметил, что власти Турции просили системы ПРО у блока, а новые санкции "страну не затормозят".