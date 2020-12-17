Власти Китая довольны лунной программой: "Родина не забудет"

Проект по покорению Луны китайской миссией "Чанъэ-5" можно считать успешным, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Работы прошли штатно, спускаемый модуль с образцами грунта уже найден командой специалистов.

"Я, узнав новость о полном успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия", — написал Си Цзиньпин в специальной телеграмме для команды проекта.

Также политик добавил, что данный проект — новая веха и большой шаг вперёд для космонавтики Китая. Более того — это вклад в работу в космосе для всего человечества.

"Родина и народ никогда не забудут вашей заслуги", — сообщил коллективу китайский лидер.

Напомним, что китайский аппарат прервал 44-летнюю паузу в заборах лунного грунта. В капсуле, по уточнённым данным, до Земли добрались примерно два килограмма грунта.