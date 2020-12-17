Проект по покорению Луны китайской миссией "Чанъэ-5" можно считать успешным, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Работы прошли штатно, спускаемый модуль с образцами грунта уже найден командой специалистов.
"Я, узнав новость о полном успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия", — написал Си Цзиньпин в специальной телеграмме для команды проекта.
Также политик добавил, что данный проект — новая веха и большой шаг вперёд для космонавтики Китая. Более того — это вклад в работу в космосе для всего человечества.
"Родина и народ никогда не забудут вашей заслуги", — сообщил коллективу китайский лидер.
Напомним, что китайский аппарат прервал 44-летнюю паузу в заборах лунного грунта. В капсуле, по уточнённым данным, до Земли добрались примерно два килограмма грунта.
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