Шарлотта Клаймер приняла предложение Джо Байдена стать министром образования США.
"Избранный президент Байден попросил меня стать его министром образования, и я просто хочу подтвердить, что это правда. Его целью было найти кого-то более квалифицированного, чем Бетси Девос, на эту должность, и, как ни странно, так оно и есть", — написала она в Twitter, нимало не смущаясь того, что сама к образованию отношения не имеет от слова "совсем".
7 лет своей жизни будущий министр посвятила службе в армии. Правда, тогда её звали Чарльз и она была мужчиной.
Причиной оставления службы стало "внезапное понимание", что "так больше жить нельзя" и "против природы не попрёшь".
И капрал Чарльз Клаймер стал активным трансгендером — общественником и ЛГБТ-активисткой.
И вот тут, как принято говорить, "дела резко пошли в гору". Причём настолько, что он сделал головокружительную политическую карьеру.
Нынешним назначением Клаймер и вовсе обязана случайной встрече:
"Я познакомилась с Джо Байденом в прошлом году. Он был добрым, внимательным и очень занятым. Когда я заговорила о правах трансгендеров, он стал очень серьезным. Он наклонился и, указав пальцем в мою сторону, сказал: "Я сражаюсь с тобой. Права трансгендеров — это права человека. Я ему верю", — написала Клаймер на своей странице в Фейсбуке.
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