Байден собирает "разномастную" команду: теперь в ней есть трансгендер

Шарлотта Клаймер приняла предложение Джо Байдена стать министром образования США.

"Избранный президент Байден попросил меня стать его министром образования, и я просто хочу подтвердить, что это правда. Его целью было найти кого-то более квалифицированного, чем Бетси Девос, на эту должность, и, как ни странно, так оно и есть", — написала она в Twitter, нимало не смущаясь того, что сама к образованию отношения не имеет от слова "совсем".

Что известно о новом министре

7 лет своей жизни будущий министр посвятила службе в армии. Правда, тогда её звали Чарльз и она была мужчиной.

Причиной оставления службы стало "внезапное понимание", что "так больше жить нельзя" и "против природы не попрёшь".

И капрал Чарльз Клаймер стал активным трансгендером — общественником и ЛГБТ-активисткой.

И вот тут, как принято говорить, "дела резко пошли в гору". Причём настолько, что он сделал головокружительную политическую карьеру.

Везучий случай?

Нынешним назначением Клаймер и вовсе обязана случайной встрече: