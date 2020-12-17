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Хотим дружбы с РФ, поэтому остановим "СП-2": Госдеп США блеснул логикой

Мир

Новости от Госдепа США: в ведомстве уверены, что продолжат работать над остановкой "Северного потока — 2" и в конечном счёте добьются своего.

Хотим дружбы с РФ, поэтому остановим "СП-2": Госдеп США блеснул логикой

Комментарий дал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон в рамках онлайн-конференции. Политик сообщил, что "меры" будут вводить до тех пор, пока стройку проекта не остановят.

"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — уточнил Робинсон.

Логика у Штатов простая: если в Вашингтоне думают, что с Россией нужно дружить, то стоит предостеречь её от "проектов, которые пагубно скажутся на отношениях".

"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2", — резюмировал эксперт.

Автор: Константин Шапров
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