Хотим дружбы с РФ, поэтому остановим "СП-2": Госдеп США блеснул логикой

Новости от Госдепа США: в ведомстве уверены, что продолжат работать над остановкой "Северного потока — 2" и в конечном счёте добьются своего.

Комментарий дал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон в рамках онлайн-конференции. Политик сообщил, что "меры" будут вводить до тех пор, пока стройку проекта не остановят.

"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — уточнил Робинсон.

Логика у Штатов простая: если в Вашингтоне думают, что с Россией нужно дружить, то стоит предостеречь её от "проектов, которые пагубно скажутся на отношениях".