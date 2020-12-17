Снежный коллапс в Японии: власти созвали кризисный штаб

Сильный снегопад, который начался с вечера 14 декабря, оставил без электричества около девяти тысяч домов сразу в нескольких японских префектурах. При канцелярии премьер-министра развёрнут кризисный штаб, который постарается помочь пострадавшим и ликвидировать последствия разгула стихии.

Как передаёт канал NHK, сложнее всего пришлось жителям префектуры Ниигата — она расположена на побережье. По предварительной оценке, толщина выпавшего снега составила примерно два метра, что привело к транспортному коллапсу и массовому отключению электричества.

Также на некоторых дорогах в снежный плен попали автомобилисты — некоторым пришлось ночевать в машинах.

"Что касается Канэцу и Дзёсинэцу, то мы получили информацию о перекрытии отдельных участков и многочисленных автомобилях, находящихся без движения. В течение дня мы проведем встречу профильных министров кабинета с целью обсуждения мер реагирования на эту проблему", — оценил обстановку генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Также уточняется, что минимум 50 человек в Гифу и Хёго не могут "пробиться" даже к продуктовым магазинам из-за массовых разрушений: сломаны деревья, повалены линии электропередач, нет связи. Спасатели уже работают во всех "горячих точках".