Армянская оппозиция проведёт всеобщую забастовку

Начиная с 14 января в Армении оппозиция проводит акции гражданского неповиновения, которые сама же назвала "Шествием достоинства". Требование одно — отставка Пашиняна.

"Армения без Никола", "Никол — предатель", — скандируют активисты.

По словам примкнувшего в протестующим Эдуарда Шармазанова, пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Армении "в стране сейчас вообще нет власти":

"Азербайджан уже месяц, что хочет говорит в адрес армянского народа, а армянские власти в том числе и премьер, говорят обо всём на свете, но не отвечают Алиеву и турецкому президенту Эрдогану".

Пашинян и его правительство предпочитают народных выступлений "не замечать". Это привело к тому, что оппозиция призвала граждан республики объявить всеобщую забастовку 22 декабря.

Представитель Верховного органа партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, выступая на митинге в среду, сказал:

"22 декабря, в 12.00 (11.00 мск), объявляем забастовку на предприятиях, в учреждениях и вузах, все собираемся на площади Республики (в Ереване). Следующий вторник будет решающим днём нашей борьбы".

День выбран не случайно: забастовка оппозиции начнётся сразу после трёхдневного траура (19-21 ноября) в Армении и Нагорно-Карабахской Республики по погибшим в зоне карабахского конфликта.