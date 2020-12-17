Искать "откуда пошёл" COVID учёные из ВОЗ едут в Китай

Ближайшие 5 недель международная группа из 10 ученых, выбранных Всемирной организацией здравоохранения, проведёт в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Их цель - определить, как возник коронавирус.

Фабиан Леендерц, немецкий биолог из Института Роберта Коха, заявил, что цель миссии состоит в сборе данных, чтобы человечество могло лучше подготовиться к другим вспышкам в будущем:

"На самом деле речь идет не о поиске виновной страны", - пояснил он.

По данным RT, ожидается, что эксперты начнут свою работу в Ухане, где были впервые зарегистрированы случаи заражения, а точный маршрут еще не согласован.

На сегодняшний день, согласно данным Университета Джона Хопкинса, более 73,8 млн человек в мире заразились коронавирусом, а более 1,6 млн от него умерли.

Впрочем, уверенность учёных в том, что вирус появился именно в Китае, пошатнулась после того, как дополнительные исследования выявили более ранние заражения в других странах:

Доказано: COVID-19 был в Америке до того, как появился в Китае

Дело не в Китае: коронавирус был в Италии уже в ноябре 2019 года