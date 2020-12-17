Незаконно вырубленный в Сибири лес обнаружен в магазинах Европы

Магазины DIY по всей Европе продают древесину, незаконно вывезенную из российской Сибири, где коррупция способствует быстрому уничтожению лесов.

Сенсационную новость публикует сегодня TheGardian со ссылкой на доклад экологической группы Earthsight.

Как следует из опубликованного материала, более 100 тысяч тонн пиломатериалов поступило из России в Германию, Францию и другие страны ЕС нелегально.

Что пишет TheGardian

Этот бизнес, в свою очередь, связан с двумя компаниями, зарегистрированными в Великобритании. Они, при содействии коррупционеров в России с угрожающей скоростью грабят леса в Сибири. В этом отдаленном регионе обитают медведи, волки, рыси и исчезающие тигры. Его торф и мерзлые почвы хранят огромное количество углерода.

За большей частью этой незаконной торговли лесом якобы стоит лесной конгломерат в Хабаровском крае. Президент BM Group Александр Пудовкин был арестован в прошлом году и находится под следствием вместе с двумя государственными чиновниками, обвиняемыми в злоупотреблении служебным положением.

По данным российских прокуроров, Пудовкин признал, что платил откаты в обмен на щедрые государственные субсидии и лесные концессии. Он должен предстать перед судом. А фирма была исключена из федерального списка приоритетных инвестиционных проектов.

Прокуратура утверждает, что ее дочерняя компания Asia Les незаконно заготовила 600 тысяч кубометров древесины. Они утверждают, что лицензии на лесозаготовки были получены путем подкупа и мошенничества. Проект был обманным путем искажен как соответствующий требованиям государственной помощи.

В BM group говорят, что законность этой древесины еще предстоит решить в суде. Большая часть азиатского леса шла в соседний Китай. Но лиственница также нашла свой путь в Европу, где ее продавали для облицовки домов и постройки яхт.

Древесина якобы была отправлена из Санкт-Петербурга в немецкий порт Киль, а оттуда в магазины DIY по всему континенту. Пункты назначения включали Германию, Эстонию и Францию.

Торговля, как отмечается в докладе, является незаконной. Но имела место, несмотря на запрет ЕС на импорт подозрительной древесины.

Согласно таможенным документам, клиентами BM Group являются две зарегистрированные в Великобритании компании:

ГОКа, имеет общий адрес с массажным салоном в Ковент-Гардене. Ее российский содиректор Екатерина Бурнистова заявила, что фирма "не играет никакой роли" в группе БМ. Miramex, занимается почтовыми ящиками в Шотландии. Его непрозрачные корпоративные владельцы базируются в налоговой гавани Сент-Китс и Невис. До них нельзя было добраться.

"Группа BM вырубила площадь девственного леса размером с Лондон, — говорится в докладе со ссылкой на недавние спутниковые снимки. — Это прибыльный бизнес. Asia Les вырубила таежный лес стоимостью ошеломляющих €870 млн".

Скандалы бизнесу не помеха

По словам директора Earthsight Сэма Лоусона после того, как разразился скандал из-за уничтожения лесов, что многие европейские импортеры продолжали покупать "подозрительную древесину", а некоторые даже увеличили свои заказы.