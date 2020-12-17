Нэнси Пелоси рискует лишиться должности спикера Демпартии США

Конгрессмен Александрия Окасио-Кортес (США) отказалась поддержать кандидатуру Нэнси Пелоси на пост спикера Демократической партии.

"Я действительно думаю, что нам нужно новое руководство в Демократической партии", -сказала Окасио-Кортес во время интервью в подкасте Intercept.

Она добавила, что в настоящее время прогрессивное крыло партии не сможет заполнить образовавшийся вакуум власти, потому что нынешнее руководство — Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер — не подготовило для себя преемников:

"Они потратили годы на концентрацию власти без какого-либо реального ухода за следующим поколением лидеров. Создали этот вакуум, из-за чего в игре будет так много гнусных сил, что этот вакуум заполнится чем-то ещё худшим", — объяснила она.

Сейчас аналитики в США ломают голову: что же заставило конгрессвумен "резко переобуться", ведь буквально в минувшие выходные Окасио-Кортес