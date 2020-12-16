Плакаты и кричалки - прошлый век. В Белоруссии протестуют с колготками

Протестное движение в Белоруссии, как и обещала Светлана Тихановская, начало переходить от уличных демонстраций в "иные" форматы.

Буквально вчера одна такая компания была запущена в соцсетях: девушки и женщины стали размещать на личных страницах фото своих чулок и колготок.

Таким образом белоруски демонстрируют солидарность с моделью, обладательницей титула "Мисс Беларусь-2008" Ольгой Хизинковой.

Она была арестована в ноябре на одном из митингов осуждена в суде по ряду обвинений, связанных с участием в несанкционированной акции протеста.

Срок заключения истёк в прошлую пятницу, но к ее приговору были добавлены дополнительные девять дней.

В знак поддержки Хизинковой активистки и делятся своими фотографиями в колготках вместе с хэштегом "Я-Ольга Хизинкова". Многие из них изображены с коробками от колготок, на которых размещён снимок Ольги.

инстаграм @Сайт Гродно 015.BY

Одна из пользователей, разместив снимок своих ног на фоне красно-белого протестного флага оппозиции, рассказала о своей надежде на перемены в стране, "где человеческая жизнь ничего не стоит и может быть разрушена в одно мгновение в угоду ущербной системе".