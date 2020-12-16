104-летний Филипп Певен из штата Детройт (США) 40 лет работал семейным врачом. За это время он оплодотворял своих пациентов и в результате стал отцом сотен детей, сообщает The Sun.
Он и его коллеги регулярно брали на себя роль доноров спермы для женщин, которые хотели забеременеть.
Данный факт вскрылся благодаря одной из его биологических дочерей. 61-летняя Джейми Холл, узнав, что её воспитывал неродной отец, решила найти своего биологического отца.
С помощью специальных сервисов она нашла своих братьев и сестёр, а потом и родного папу.
Певен признался, что использовал свои биоматериалы, и назвал себя пионером в области искусственного оплодотворения. Он сообщил, что в то время не мог подумать том, что в будущем родство между людьми можно будет доказать с помощью ДНК-теста.
Стоит отметить, что Холл, её братья и сёстры ни в чём не обвиняют Певена. По их словам, он просто хотел помочь людям.
"Без него меня бы сейчас не было", — объяснила женщина.
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