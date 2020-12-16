Украинцы выбрали главное разочарование года

Интересные новости от украинских экспертов по соцопросам. Жители страны проголосовали за главное разочарование года — и победитель "вырвал" первое место практически с четырёхкратным преимуществом.

Итак, топ-3 разочарований года, по версии украинцев:

Владимир Зеленский (42%);

(42%); Пётр Порошенко (10%);

(10%); Все украинские политики сразу (5%).

Из опроса (проведённого, к слову, экспертами социологического Центра Разумкова) можно сделать простой вывод: украинские власти снова потеряли "кредит доверия".

Однако есть ещё одна интересная цифра: 20%. Именно столько опрошенных уверены, что Зеленский — человек года. Однако радоваться ему не стоит: в 2019 году цифра колебалась у отметки в 46%.

Вкупе с тем, что по данным на конец ноября 2020 года президенту не доверяли 53% украинцев, а доверяли — 44%, ему стоит определённо задуматься: а верным ли курсом он ведёт страну?