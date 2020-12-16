Меркель разъяснила позицию Германии по "Северному потоку-2"

Несмотря на отдельные заявления некоторых политиков, Германия в целом остаётся "решительно за" и поддерживает проект "Северный поток-2". На протяжении последних лет данная позиция была неизменна, сообщила канцлер страны Ангела Меркель.

Прокомментировать проект "СП-2" Меркель заставил вопрос от депутата блока "Альтернатива для Германии". Политик поинтересовался: что же будут делать власти, чтобы поддержать "Северный поток-2".

"Что касается "Северного потока-2", то позиция федерального правительства остаётся неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы", — рассказала Меркель.

Таким образом, можно сделать вывод: лучшая поддержка — выполнение обязательств. Вкупе с "обидой" на Штаты, которые, не сумев договориться, начали санкционную "бомбардировку", власти Германии, похоже, всё для себя решили.