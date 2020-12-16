Год противодействия России: МИД Украины анонсировал планы на 2021

Стали известны планы Украины на 2021 год — и связаны они, к сожалению, во многом с антироссийской риторикой. В частности, именно в 2021 году начнёт работу "Крымская платформа".

Рассказывая о том, чем займутся политики Украины в 2021 году, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: приоритет отдан "противодействию России".

"Это будет год запуска "Крымской платформы" — это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия "российской агрессии", — сообщил Кулеба, выступая на конференции "Дипломатия-2021".

Также политик уверен, что за счёт партнёрства со Штатами страну получится укрепить. Назвав отношения "Киев — Вашингтон" большой интригой (пока неизвестно, как будет вести себя Байден), Кулеба тем не менее надеется на сотрудничество.