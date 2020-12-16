Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес на новогодних праздниках
Минстрой напомнил россиянам об "умных городах". Что это?
Сын Караченцова рассказал о самочувствии мамы, подхватившей вирус
Бывший футболист "Ахмата" рассказал о роскошных подарках от Кадырова
Александр Петров поддержал девочку, дни которой были сочтены
Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов
Лепс укорил артистов, которые не попрощались с Гафтом
Сын Кости Цзю защитил чемпионский пояс WBO

Год противодействия России: МИД Украины анонсировал планы на 2021

Мир

Стали известны планы Украины на 2021 год — и связаны они, к сожалению, во многом с антироссийской риторикой. В частности, именно в 2021 году начнёт работу "Крымская платформа".

Год противодействия России: МИД Украины анонсировал планы на 2021

Рассказывая о том, чем займутся политики Украины в 2021 году, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: приоритет отдан "противодействию России".

"Это будет год запуска "Крымской платформы" — это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия "российской агрессии", — сообщил Кулеба, выступая на конференции "Дипломатия-2021".

Также политик уверен, что за счёт партнёрства со Штатами страну получится укрепить. Назвав отношения "Киев — Вашингтон" большой интригой (пока неизвестно, как будет вести себя Байден), Кулеба тем не менее надеется на сотрудничество.

"В следующем году будет ещё одна большая интрига — это отношения с США. Я убеждён, что в результате этого сотрудничества мы станем ещё сильнее, и наше партнёрство с США углубится", — резюмировал он.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Александр Петров поддержал девочку, дни которой были сочтены
Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов
"Спартак" должен "убивать" "Зенит": Спиридонов о матче
"Что это за альянс? Какое основание?": Эрдоган недоволен санкциями США
Лепс укорил артистов, которые не попрощались с Гафтом
Сын Кости Цзю защитил чемпионский пояс WBO
"Десятки вооружённых спецназовцев": Боррелю снова жалуются на Украину
Почему возобновились конфликты вокруг России
Двухлетний ребёнок отравился наркотиками в Нижегородской области
Число мигрантов в России за год снизилось почти в два раза
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Бывший СССР
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Экономика и бизнес
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала об изменах мужа
Василий Амирджанов Суверенная демократия позволит говорить только о погоде Василий Амирджанов Любовь Степушова Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну Любовь Степушова Игорь Буккер Питомцы лечат и калечат своих хозяев Игорь Буккер
Комментарии
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Зюганов про Навального: это новый Ельцин, только трезвый
Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы
Чем грозит России президентство Байдена и Харрис
Россия возвращается в Молдавию
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Парад в Баку — путь к миру или обострению
Парад в Баку — путь к миру или обострению
"Самородок, вот он я": в Магадане рекорд по числу кандидатов на пост главы города
Чем грозит России президентство Байдена и Харрис
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников