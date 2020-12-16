Новые санкции США, направленные против Турции из-за закупки С-400, можно рассматривать как атаку на турецкий суверенитет, уверен президент страны Тайип Эрдоган.

Разъясняя вопрос американских санкций, Эрдоган отметил: подобные решения не укладываются в рамки союзнических отношений. Более того: санкции можно воспринимать как средство давления на Анкару.

"До сегодняшнего дня CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") ни к кому не применяли, кроме нас, страны НАТО.

Что это за союзничество? Что это за альянс? Какое основание? Турция купила в РФ С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО?

Это решение — нападение на наш суверенитет, средство давления на нас", — высказался Эрдоган на выступлении в Анкаре.