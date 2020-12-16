Новые санкции США, направленные против Турции из-за закупки С-400, можно рассматривать как атаку на турецкий суверенитет, уверен президент страны Тайип Эрдоган.
Разъясняя вопрос американских санкций, Эрдоган отметил: подобные решения не укладываются в рамки союзнических отношений. Более того: санкции можно воспринимать как средство давления на Анкару.
"До сегодняшнего дня CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") ни к кому не применяли, кроме нас, страны НАТО.
Что это за союзничество? Что это за альянс? Какое основание? Турция купила в РФ С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО?
Это решение — нападение на наш суверенитет, средство давления на нас", — высказался Эрдоган на выступлении в Анкаре.
Также Штаты проигнорировали предложение Турции по созданию специальной группы, которая могла бы урегулировать спорные моменты. Однако новые санкции Турцию "не затормозят", уверен президент.
"Мы давно оставили позади день, когда такие санкции нас тормозили", — резюмировал Эрдоган.
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