Не Китай: стало известно, где живут самые низкорослые мужчины

Википедия проанализировала рост представителей мужского пола из разных стран и составила рейтинг самых низкорослых.

Оказалось, что не вышедшие ростом мужчины живут в Индонезии — их средний рост составляет 158 сантиметров. Второе место заняли представители из Боливии с их 160 сантиметрами.

На третьем месте оказались вьетнамцы — их рост 162,1 сантиметров.

Мужчины из Непала с ростом 163 сантиметра оказались на четвёртой строчке рейтинга. На пятой — мужчины Малайзии с ростом 163,3 сантиметра.

На шестой и седьмой строчках оказались мужчины Филиппин и Шри-Ланки с ростом 163,5 и 163,6 сантиметров соответственно. Восьмое место заняли жители Нигерии — 163,8 сантиметров, а девятое — из Перу, где средний рост 164 сантиметра.

А вот самыми высокими в рейтинге низкорослых оказались мужчины из Индии — в среднем их рост составляет 164,7 сантиметров.