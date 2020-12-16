"Буду драться за эту страну": Лукашенко рассказал о спасении Белоруссии

"Драться до конца" и сохранить Белоруссию пообещал президент страны Александр Лукашенко. По мнению политика, если к власти придёт оппозиция, это будет печальный исход событий.

Данные приводят репортёры канала СТВ: Лукашенко съездил в Могилёв, чтобы пообщаться с врачами, а заодно сделал пару громких высказываний.

"Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме неё, ничего нет", — разъяснил свою позицию президент.

Также Лукашенко попросил всех "дружно сохранить страну" и рассказал, что сам сделает всё для этого возможное. Президент отметил, что не собирается "убегать" со своего поста и подчеркнул: оппозиция у власти может вызвать "сожаление".

Напомним, что ранее Светлана Тихановская раскритиковала Европу за "бездействие" и сообщила, что лидеры ключевых стран ЕС "не могут ничего сделать".