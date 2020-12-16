Германия ни за что не выйдет из "СП-2" - ей очень нужен газ

Премьер-министр земли Северного Рейна-Вестфалии (Германия) Армин Лашет подтвердил ассоциации иностранной прессы в Германия (VAP), что он, как и федеральное правительство, ни за что не выйдет из проекта газопровода "Северный поток -2".
"О выходе из проекта не может быть и речи. Газ нам определенно нужен, — подчеркнул Лашет. — Мы находимся в процессе реструктуризации нашей энергии: мы выходим из ядерной энергетики в 2022 году безвозвратно.
Я знаю, что в Нидерландах обсуждают возможность начать снова строить атомные электростанции из соображений защиты климата. Для Германия это политически исключено.
Мы вышли из каменного угля, мы теперь выходим из бурого угля, и у нас есть высокая потребность в энергии. Энергетика должна быть успешной. На переходный период газ — единственно возможный вариант".
По словам немецкого политика, энергетические отношения всегда хорошо работали, несмотря на политические разногласия как ранее с Советским Союзом, так и сегодня с Российской Федерацией, но
"сомнений в надежных поставках газа из региона не было никогда, даже во время холодной войны".
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