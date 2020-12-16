"Дать ответочку": урок дипломатии от депутата Рады

Оригинальный способ решения споров с Россией предложили в Раде: нужно перейти от классической дипломатии к "языку улиц". Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины и член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Выступая на канале "Наш", депутат отметил: в принципе, у работы "на улице" и в политике много общего. А то, что происходит на геополитическом уровне, можно и вовсе сравнить с "пацанскими разборками". Способ решения споров, соответственно, прост: нужно "дать ответочку".

"Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", — высказался Шевченко.

Столь острые высказывания имеют под собой основу: политик отказался недоволен тем, что Россия снова ввела санкции против некоторых украинских политиков. Из-за этого Москва может "поставить крест" на переговорах, в частности, на переговорах по ситуации в Донбассе.

Напомним, что на текущий момент в санкционном списке России — 849 представителей Украины.