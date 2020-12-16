Городские власти Парижа были оштрафованы за то, что слишком много женщин занимали в мэрии руководящие должности.
Мэр Энн Идальго назвала это решение "абсурдным":
"Этот штраф, очевидно, абсурден, несправедлив, безответствен и опасен. Женщины во Франции должны продвигаться с усиленной энергией, потому что их отставание везде во Франции все еще очень велико, — сказала Идальго. — Чтобы однажды достичь паритета, мы должны ускорить темп и обеспечить, чтобы женщин назначалось больше, чем мужчин".
Штраф в размере €90 тысяч был назначен Министерством государственной службы Франции на том основании, что мэрия Парижа нарушила национальные правила о гендерном равенстве в своем штате в 2018 году:
"Руководство мэрии внезапно стало слишком феминистским", - сказала Идальго.
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