Тюрьма или крупные штрафы: что ждёт Трампа за порогом Белого дома
Как только истечёт срок президентских полномочий, Дональду Трампу придется не только решать финансовые вопросы, но и бороться с несколькими юридическими проблемами.
Сейчас они выглядят угрожающими, потому что он потеряет правовую защиту, предоставляемую действующим президентам.
- Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс ведет уголовное расследование в отношении Трампа и его семейной компании Trump Organization.
Первоначально расследование было сосредоточено на тайных денежных выплатах, сделанных перед выборами 2016 года двум женщинам, заявившим, что у них были сексуальные контакты с Трампом, которые президент отрицал.
Но демократ Вэнс заявляет, что расследование расширилось и теперь может сосредоточиться на банковском, налоговом и страховом мошенничестве, а также фальсификации деловых записей.
- Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, также демократ, ведет активное расследование налоговых махинаций в отношении Трампа и семейной компании, которое началось после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн сказал Конгрессу, что президент завышал стоимость активов, чтобы сэкономить деньги на кредитах и страховках, и дефлировал их, чтобы снизить налоги на недвижимость.
Пока оба расследования классифицируются, как гражданские. И могут привести к финансовым штрафам, но не к тюремному заключению.
Дела "помельче"
- Трамп также сталкивается с отдельными исками о клевете, связанными с предполагаемыми сексуальными нападениями, которые он отрицал, поданными двумя женщинами — Э. Джин Кэрролл, бывшей писательницей журнала Elle, и Саммер Зервос.
- Мэри Трамп, племянница президента, также подала иск, обвинив его и двух членов семьи в мошенничестве и заговоре с целью лишить ее доли в семейной империи недвижимости.
- Трамп также может столкнуться с уголовным преследованием, возбужденным Министерством юстиции США по обвинению в уклонении от уплаты федеральных подоходных налогов:
The New York Times недавно сообщила, что Трамп заплатил $750 федеральных подоходных налогов как в 2016, так и в 2017 году.