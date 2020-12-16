Тюрьма или крупные штрафы: что ждёт Трампа за порогом Белого дома

Как только истечёт срок президентских полномочий, Дональду Трампу придется не только решать финансовые вопросы, но и бороться с несколькими юридическими проблемами.

Сейчас они выглядят угрожающими, потому что он потеряет правовую защиту, предоставляемую действующим президентам.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс ведет уголовное расследование в отношении Трампа и его семейной компании Trump Organization.

Первоначально расследование было сосредоточено на тайных денежных выплатах, сделанных перед выборами 2016 года двум женщинам, заявившим, что у них были сексуальные контакты с Трампом, которые президент отрицал.

Но демократ Вэнс заявляет, что расследование расширилось и теперь может сосредоточиться на банковском, налоговом и страховом мошенничестве, а также фальсификации деловых записей.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, также демократ, ведет активное расследование налоговых махинаций в отношении Трампа и семейной компании, которое началось после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн сказал Конгрессу, что президент завышал стоимость активов, чтобы сэкономить деньги на кредитах и страховках, и дефлировал их, чтобы снизить налоги на недвижимость.

Пока оба расследования классифицируются, как гражданские. И могут привести к финансовым штрафам, но не к тюремному заключению.

Дела "помельче"

Трамп также сталкивается с отдельными исками о клевете, связанными с предполагаемыми сексуальными нападениями, которые он отрицал, поданными двумя женщинами — Э. Джин Кэррол л, бывшей писательницей журнала Elle, и Саммер Зервос .

л, бывшей писательницей журнала Elle, и . Мэри Трамп , племянница президента, также подала иск, обвинив его и двух членов семьи в мошенничестве и заговоре с целью лишить ее доли в семейной империи недвижимости.

, племянница президента, также подала иск, обвинив его и двух членов семьи в мошенничестве и заговоре с целью лишить ее доли в семейной империи недвижимости. Трамп также может столкнуться с уголовным преследованием, возбужденным Министерством юстиции США по обвинению в уклонении от уплаты федеральных подоходных налогов: