Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать свое поражение на выборах и продолжает делать заявления о широко распространенном мошенничестве с избирателями.
А ещё заявил союзникам, что рассматривает возможность снова избираться на пост президента США.
Он даже рассматривает вероятность того, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена. А вместо этого объявит о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты в 2024 году в тот же день. И начнёт предвыборную кампанию.
Некоторые его однопартийцы от такой возможности, мягко говоря, не в восторге:
Но Трамп с этим не считается. Тем более что Конституция США позволяет президентам избираться на должность дважды, и сроки их полномочий необязательно должны быть последовательными.
Напомним, Гровер Кливленд покинул Белый дом в 1889 году после поражения на переизбрании и вернулся в 1893 году.
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.