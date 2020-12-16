У Трампа есть шанс снова стать президентом

Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать свое поражение на выборах и продолжает делать заявления о широко распространенном мошенничестве с избирателями.

А ещё заявил союзникам, что рассматривает возможность снова избираться на пост президента США.

Он даже рассматривает вероятность того, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена. А вместо этого объявит о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты в 2024 году в тот же день. И начнёт предвыборную кампанию.

Некоторые его однопартийцы от такой возможности, мягко говоря, не в восторге:

вице-президент Майк Пенс, бывший посол ООН Никки Хейли, сенаторы Марк Рубио и Том Коттон сами планировали попробовать свои силы.

Но Трамп с этим не считается. Тем более что Конституция США позволяет президентам избираться на должность дважды, и сроки их полномочий необязательно должны быть последовательными.

Напомним, Гровер Кливленд покинул Белый дом в 1889 году после поражения на переизбрании и вернулся в 1893 году.