Downdetector: сервисы Google работают с перебоями

В ночь со вторника на среду сервисы компании Google во многих странах работают с перебоями.
Чаще всего проблемы возникают в работе основного сайта и поисковой системы Google, а также почтового сервиса Gmail. Пользователи жалуются, что не могут войти в свою учётную запись, отправлять и получать сообщения.
По данным портала Downdetector, большинство жалоб на перебои в работе сервисов поступают из США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии. Из России на неполадки жалуются пользователи Москвы и Ставрополя.
Ранее сбой в работе сервисов американской компании Google был зафиксирован в понедельник, 14 декабря, и тоже затронул часть российских пользователей.
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