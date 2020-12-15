Downdetector: сервисы Google работают с перебоями

В ночь со вторника на среду сервисы компании Google во многих странах работают с перебоями.

Чаще всего проблемы возникают в работе основного сайта и поисковой системы Google, а также почтового сервиса Gmail. Пользователи жалуются, что не могут войти в свою учётную запись, отправлять и получать сообщения.

По данным портала Downdetector, большинство жалоб на перебои в работе сервисов поступают из США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии. Из России на неполадки жалуются пользователи Москвы и Ставрополя.

Ранее сбой в работе сервисов американской компании Google был зафиксирован в понедельник, 14 декабря, и тоже затронул часть российских пользователей.