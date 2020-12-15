Дождались: Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил демократа Джозефа Байдена с победой на выборах президента США и пожелал ему всяческих успехов. В Белом доме решили, что лучше всего поздравительную телеграмму от российского лидера прокомментирует Дональд Трамп.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность.

"Россия и США могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Президент России также выразил готовность к контактам и взаимодействию с избранным главой США.

В Белом доме на поздравление российского лидера отреагировали несколько странно:

"Никаких комментариев по этому поводу. Я оставлю возможность президенту США Дональду Трампу это комментировать", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ранее Владимира Путина неоднократно упрекали в том, что он не торопится поздравлять Джозефа Байдена с победой, тогда как главы многих других стран сделали это сразу после выборов, прошедших 3 ноября. Позиция Кремля оставалась неизменной: поздравление будет отправлено, когда в США пройдут все необходимые юридические процедуры. Официально избранный президент был объявлен сегодня.