Азербайджан и Турция договорилась о строительстве газопровода, который будет доставлять природный газ в Нахичеванскую автономную республику.
Соответствующий договор подписали министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов.
"Газопровод Турция — Нахичевань будет построен в продолжение газопровода, ведущего в город Ыгдыр, который является точкой выхода распределительной ветки газопровода TANAP. Начало он будет брать в Ыгдыре и заканчиваться в Садараке, турецкая часть составит 85 километров", — сообщил Дёнмез после подписания соглашения.
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