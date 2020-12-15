Турция и Азербайджан будут строить газопровод

Азербайджан и Турция договорилась о строительстве газопровода, который будет доставлять природный газ в Нахичеванскую автономную республику.

Соответствующий договор подписали министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов.