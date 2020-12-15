В Киеве 40 полицейских пострадали во время стычки с предпринимателями

В Киеве проходит массовая акция протеста украинских предпринимателей, которые требуют от властей перестать "душить бизнес" и отменить тотальный локдаун в январе.

Напомним, правительство Украины постановило ввести с 8 по 24 января полный локдаун из-за пандемии коронавируса.

В ходе столкновений с предпринимателями 40 полицейских получили травмы. Правоохранители пытались помешать протестующим установить палатки.