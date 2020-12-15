В Киеве проходит массовая акция протеста украинских предпринимателей, которые требуют от властей перестать "душить бизнес" и отменить тотальный локдаун в январе.
Напомним, правительство Украины постановило ввести с 8 по 24 января полный локдаун из-за пандемии коронавируса.
В ходе столкновений с предпринимателями 40 полицейских получили травмы. Правоохранители пытались помешать протестующим установить палатки.
Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.