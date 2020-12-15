Лукашенко уверен, что коронавирус к нему больше не пристанет

Во время общения с медиками президенту Белоруссии Александру Лукашенко сказали, что он недостаточно защищён во время посещения "красной зоны" ковидных госпиталей.

Белорусский лидер напомнил, что он уже переболел коронавирусом бессимптомно и к нему "эта зараза" уже не пристанет.