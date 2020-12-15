Во время общения с медиками президенту Белоруссии Александру Лукашенко сказали, что он недостаточно защищён во время посещения "красной зоны" ковидных госпиталей.
Белорусский лидер напомнил, что он уже переболел коронавирусом бессимптомно и к нему "эта зараза" уже не пристанет.
"Как не защищен? Халат, я сказал, дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищен, учитывая, что я человек деревенский, иммунитет у меня какой-то есть. Я психологически верю, что я нормально защищен, но, если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте. И здесь нет ничего такого, знаешь, вот я какой-то герой. Нет. Я все-таки надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет", - пояснил Лукашенко.
Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.