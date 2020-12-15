Экс-премьер Армении Карен Карапетян выразил надежду, что нынешний глава правительства Никол Пашинян уйдёт в отставку на фоне общественного недовольства.
"Я думаю, что правительство, во время и в результате правления которого возник этот кризис, оставаясь у власти, будет сильно ограничивать возможности развития страны, использования национального потенциала и возможностей", — пояснил политик.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что не собирается покидать пост премьера, поскольку он был избран народом.
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