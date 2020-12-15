Экс-премьер Армении надеется, что Пашинян уйдёт в отставку

Экс-премьер Армении Карен Карапетян выразил надежду, что нынешний глава правительства Никол Пашинян уйдёт в отставку на фоне общественного недовольства.

"Я думаю, что правительство, во время и в результате правления которого возник этот кризис, оставаясь у власти, будет сильно ограничивать возможности развития страны, использования национального потенциала и возможностей", — пояснил политик.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что не собирается покидать пост премьера, поскольку он был избран народом.