"Власть себя ведёт преступно": депутат Рады - о вакцинах и COVAX

Настоящий "разгром" устроил украинским властям депутат Верховной рады Украины, председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. По его мнению, власти не только откровенно лгут по работам в рамках COVAX, но и совершают преступление против народа.

Напомним, что Украина, отказавшись от российской вакцины, решила участвовать в программе COVAX. Это программа ВОЗ, согласно которой будут производить и распределять вакцины, разработанные в ЕС и США.

"COVAX ещё не знает, какую вакцину она получит. Второе: объединение COVAX не знает, когда эта вакцина будет получена. Третье: у Украины, и я это утверждаю, нет никаких официальных договорённостей, контрактов, ни с COVAX на получение вакцины, ни с другими разработчиками и производителями вакцины", — рассказал Медведчук в эфире канала 112. ua.

Далее политик отметил, что власть ведёт себя "преступно", и утверждать так у него есть "все основания". При этом у Украины, подчеркнул он, всё ещё есть возможность получить от России технологию производства и делать вакцину в Харькове.